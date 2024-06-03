輪胎品質好壞影響行車安全，但台中市議員鄭功進日前指出，有民眾陳情指控買到製造超過6年的過期輪胎，要求市府應重視輪胎安全，為此，台中市府經發局上月底啟動專案查核，共稽查27件輪胎標示與販售情況，結果發現有6件未標示進口商名稱及地址、電話等資訊，要求改善。

鄭功進日前在議會質詢指出，經濟部標檢局2016年起就將輪胎「製造日期」納入強制檢驗項目，且規定不得販售製造超過6年的輪胎，但他接獲民眾陳情賣到過期輪胎，且是在上路後打滑才發現，向業者反映卻得到「將營業車胎誤賣給消費者」的答案，質疑根本是罔顧人車安全。

經發局指出，汽車輪胎攸關行車安全，為了保障民眾行的安全，獲悉此事後即函請台中市汽車輪胎商業同業公會、大台中商業總會、台中市商業會等單位要求所屬會員，不得提供製造日期超過6年或標示不合格的輪胎，並加強稽查汽車用輪胎。

經發局表示，5月29日至今共稽查27件輪胎產品，其製造日期都符合規定，但其中6件有未標示進口商名稱、地址及電話等標示不合格情形，已要求限期改善，若業者屆期仍未改善，可依違反《商品檢驗法》開罰2萬至20萬元罰鍰，情況嚴重者並將函令下架或公告業者名稱。

經發局也提醒，民眾選購汽車輪胎時應挑選標示清楚、有詳細製造年周的商品，尤其要注意輪胎體有烙印或貼附「商品檢驗標識」，確保自身權益。