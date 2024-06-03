今日午後會館周邊陸續出現超跑。（王揚傑攝）

警方引導超跑車隊到較空曠處。（王揚傑攝）

警方引導超跑車隊到較空曠處。（王揚傑攝）

警方引導超跑車隊到較空曠處。（王揚傑攝）

移靈車隊下午3時準時出發前往基隆。（王揚傑攝）

移靈車隊下午3時準時出發前往基隆。（王揚傑攝）

天道盟發起人之一、太陽會創始人吳桐潭，上月22日在台大醫院因腎衰竭病逝，享壽75歲，當晚移靈新北市板橋區新月會館暫厝，後經治喪委員會討論，決定在基隆六合停車場設置告別式靈堂，並訂於今（3）日下午移靈。今日午後新月會館周遭陸續出現法拉利、藍寶堅尼等10餘輛超跑，吸引不少路人側目，下午3時準時跟隨移靈車隊前往基隆。

轄區海山警分局事前獲悉移靈車隊將有多達40輛的豪車及超跑，由於新月會館前道路僅2線道，勢必造成交通衝擊，故分局隨即對治喪委員會採取約制，告誡減少參與車隊數量及不得占據道路，協調後治喪委員會同意。

今日下午警方派出大批員警到場注控，下午1時許陸續有勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼等豪車超跑到場，警方立即引導車輛到較空曠處等候。據了解，到場包括5輛勞斯萊斯、5輛法拉利、3輛藍寶堅尼及1輛麥拉倫。

下午3時移靈車隊準時出發，超跑車隊跟隨在後，從環河西路上台64線，道路狀況短暫擁擠，但對車流順暢影響不大。