勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫4日表示，中小企業相關的五大優惠，包括土地增值稅相關優惠、研發支出投資抵減、智慧財產權作價股票緩課、提撥投資損失準備和薪資加成減除優惠。

若中小企業（投資人）以工業區土地作價投資另一中小企業（被投資人），並以該被投資人的股票作為納稅擔保，投資人應繳納的土地增值稅，得自土地作價投資當年度起，分五年平均繳納。

至於中小企業因開發新產品、新服務或新原料等態樣而發生的支出，在符合相關條件且申請取得主管機關核准，得擇一按該支出金額15％抵減當年度應納所得稅額，或按10％分三年度內抵減。

此外，戴群倫表示，供研發使用且耐用年數2年以上的儀器設備，可按所得稅法固定資產耐用年數表所規定年數，縮短2分之1來計算折舊，享受折舊費用提早認列，節省所得稅資金成本。

戴群倫指出，中小企業或個人以其擁有的智慧財產權，讓與非上市櫃或興櫃公司（包括中小企業）所取得的新發行股票，免予計入當年度所得課稅。嗣後實際轉讓、贈與或作為遺產分配時，始按移轉時的時價並扣除相關成本或費用後課稅。

此外，中小企業開發公司對成立未滿五年的中小企業投資，經主管機關核准後，申報營所稅時，可按投資總額20％範圍內提撥投資損失準備，供實際發生損失時充抵。不過，若在提撥五年內無實際投資損失發生，則應於第五年轉列收益課稅。

戴群倫說，經濟部日前已預告修正中小企業發展條例，中小企業也可善用加薪相關減稅優惠。