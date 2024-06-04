隨著端午連假即將到來，氣溫逐漸攀升，愛金卡公司攜手COLD STONE酷聖石與7-ELEVEN霜淇淋祭出消暑解方，冰淇淋最高享買一送一。此外，icash Pay愛金付持續積極拓展支付據點，宣布與Global Mall環球購物中心合作，推出新上線滿額6％回饋活動，擴大休閒娛樂業態的通路版圖。

消暑解方COLD STONE酷聖石冰淇淋限時買一送一活動，6月每周五使用icash Pay或icash2.0支付，可享中杯以上冰淇淋買一送一優惠（不含桶裝、脆餅），除此之外，還能疊加銀行優惠活動，於6月30日前周五至周日，icash Pay綁定指定信用卡／帳戶於COLD STONE、星巴克、鬍鬚張、迷客夏線上點餐等14大餐飲通路，單筆消費滿150元加碼回饋10％ OPENPOINT（每戶每月回饋上限150點），品嚐美食的同時，還能狂賺點數回饋。

除COLD STONE冰淇淋優惠外，7-ELEVEN霜淇淋也於6月7日起推出限時3天優惠，使用icash Pay或icash2.0支付，可享7-ELEVEN霜淇淋任選第2支半價。

此外，icash Pay持續拓展百貨據點，宣布即日起與Global Mall環球購物中心合作，歡慶新通路上線，祭出三重送的好康優惠，6月3日至6月30日於Global Mall環球購物中心使用icash Pay單筆消費滿500元即享6％OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限100點），第二重加贈環球點數30點（活動期間限量2,000份），還能同享館內「年中好物季」檔期優惠，無論是消暑家電或是防曬保養品，都能夠在環球購物中心一站購足，並祭出第三重新用戶最高100％回饋活動，6月30日前，icash Pay當月新戶不限通路首筆消費享最高100％ OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限100點）。