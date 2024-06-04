國防部今（4）日表示，自早上8時20分起，陸續偵獲中共殲-16、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動。對此，前立委郭正亮4日就表示，「這個就是例行化之後的第一波聯合戰備警巡，就聯合利劍軍演之後，應該還有別的，一天到晚會跨中線，那些都算」，引發討論。

國防部指出，其中16架次逾越中線及其延伸線進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

郭正亮4日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「現在中國大陸對台灣的軍事動作常態化、系列化有3個部分，第一個就是戰備警巡，從北到南、到西南海域、到東部都有可能；第二個就是海警船的巡查，這個可能就是進入禁制海域；第三個就是聯合利劍軍演」。

郭正亮認為，「這三個未來可能就是例行化，隨時都有可能發生，然後是不同的型態」，郭正亮最後更說，「這個就是例行化之後的第一波聯合戰備警巡，就聯合利劍軍演之後，應該還有別的，一天到晚會跨中線，那些都算，都是廣義的聯合戰備警巡」。