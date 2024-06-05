外交部政務次長田中光4日以晚宴招待「日本國際問題研究所」理事長佐佐江賢一郎伉儷等一行，表達誠摯歡迎訪台之意。田中光再次感謝今年520就職典禮日本觀禮規模創下新高，並期盼日本以具體行動協助台灣加入CPTPP。

田中光表示，台日關係緊密深厚，無論在新冠肺炎疫情期間或發生重大災害時，雙方政府及人民總是彼此伸援共渡難關，兩國「善的循環」已是世界雙邊關係的模範。

田中光提到，今年有31位日本國會議員組團來台慶賀我國賴清德總統與副總統蕭美琴就職，規模史上最大，去年也有超過100名國會議員訪台，充分展現日本對台日關係的重視。

田中光表示，中共近期進行圍台軍演威嚇台灣，包括日本首相岸田文雄、官房長官林芳正、外務大臣上川陽子及防衛大臣木原稔皆在第一時間公開強調台海和平穩定對日本及國際社會整體安定至關重要，我方誠摯感謝日本一貫高度重視台海和平的立場。他也提到，台灣正積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期盼日本能以具體行動協助台灣入會。

佐佐江感謝田中光設宴歡迎並表示，多年前曾造訪台灣，充分感受台灣人民的友善及熱情，此行訪台參加國際研討會，與專家學者就地緣政治、區域安全及經濟等議題廣泛交換意見，成果豐碩。

外交部補充，晚宴也邀請台灣智庫執行長呂曜志、林成蔚博士及日本台灣交流協會台北事務所副代表岡島洋之等人出席，就國際情勢、安全保障及經濟合作等議題深入交換意見。