屏東縣議會5日開議，縣議員陳揚再度針對全民運提出質詢，他怒批教育處體發中心設計的衣服有如「痠痛貼布貼紙」，奇醜無比，質疑屏東美感何在？（謝佳潾攝）

屏東縣議會5日開議，縣議員陳揚再度針對全民運提出質詢，繼健美比賽場地爭議後，選手服裝也陷「美感風波」，陳揚怒批教育處體發中心設計的衣服有如「痠痛貼布貼紙」，奇醜無比，質疑屏東美感何在？陳揚全場炮火不斷，但也給予建議可設計多款樣式讓全民票選，不料體發中心回應要由縣長決定，再度引爆陳揚怒斥，「不曉得屏東縣政府變得這麼獨斷」！

陳揚在質詢教育處時秀出全民運的服裝樣式，他詢問處長楊英雪、體發中心主任黃柏翰說：「美感在哪裡？你覺得好看嗎？」陳揚痛批，這件衣服很像「痠痛貼布貼紙」，教育處稱全民運的Logo是由老中青一起設計，但配上這樣的字體、塗鴉的位置，這就是屏東美感嗎？

陳揚看簡報愈看愈氣，當場直言：「我實在看不懂！屏東縣是全民運主辦縣市，做這樣的衣服、這樣的設計，現場有人覺得好看嗎？覺得好看的舉手。」陳揚話一出，全場靜默、無人舉手，陳揚續道，「縣府同仁也覺得不好看！」

對此，黃柏翰雖不斷解釋，陳揚提出的服裝樣式是廠商的打樣樣本，目前有人會拿到是因為要量尺寸，目前有設計其他款式，尚待縣長決定，最後的版本絕對不會長這樣。但陳揚不認同，他說，很多時候第一次的設計就是決定了，與定案相去不遠，這穿出去真的會笑掉大牙。

隨後，陳揚再提去年原住民運動會，他說，屏東代表隊的制服上完全看不到任何屏東的字樣，這樣誰知道他哪來的？屏縣府要屏東縣的選手有榮譽感，但卻連個標誌都不給。

他強調，縣長口口聲聲說要用體育發展觀光，所以要把場地拉去車城，那選手的權益呢？從車城國中健美地點到代表隊衣服，問題連連，教育處若不再拴緊螺絲，10月全民運只會變成全國的笑話。

陳揚雖然全場炮火連連，但他也給予意見，他說，可以設計幾個版本進行網路票選，讓選手一起參與選自己想要穿的服裝。對此，黃柏翰回應稱，目前針對選手的衣服，會設計幾個款式給縣長決定。

體發中心的回應，再度引起陳揚怒火，他說：「所以是由周春米縣長決定屏東的美感會是長怎樣？你要把責任全部推給周縣長？」陳揚怒斥，不曉得屏東縣政府變得這麼獨斷，沒有全民參與的感覺。