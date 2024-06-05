「小金城武」涂善存今（5日）受邀擔任「世界環境日」永續大使，更為活動帶來精彩的開場走秀，他透露學生時期曾幫朋友的服裝畢展走過秀，這是他出道後的第一次正式走秀，所以相當緊張，不過他也做足準備，知道會露出手臂，特地緊急密訓手臂與胸肌，還特意多日穿背心戶外曬太陽，讓自己膚色看起來黝黑一些，「不然會被笑是白斬雞」。

主演電影《我想和你在一起》以及戲劇《彈一場完美戀愛》將在暑假陸續推出，近期除了忙於宣傳行程外，平日就對於永續與環保議題相當關注的涂善存，仍抽空參與此次活動，他說：「能夠在世界環境日這天擔任永續大使是很有意義的，環境和氣候的極端改變，在這幾年下來大家肯定都能感受到，為地球盡一份心力也是人類普遍的共識，我相信也是每個人都願意去做的一件事！」

涂善存也稱會從日常的小事開始做起，好比衣著選用棉製品、出門攜帶環保餐具等，「我們每個人或許無法幫環境做到巨大的改變，但只要開始留心，就是對地球的一種愛護。」