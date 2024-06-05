因應林鐵將增開班次，阿里山林鐵及文資處提前招募儲備司機員，進用起薪每月3萬500元至3萬7880元。（阿里山林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路將於7月1日全線通車，加上阿里山林業鐵路及文化資產管理處新購置的車輛將陸續交貨，因應林鐵將增開班次，阿里山林鐵及文資處提前招募儲備司機員，進用起薪每月3萬500元至3萬7880元，如陞至高級營運員級，起薪最高4萬5400元，報名自即日起至6月21日止。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱表示，阿里山林鐵7月1日全線通車，明年、後年新購置的車輛將陸續交貨，未來林鐵會增開班次，需提早招募、訓練司機員，這次要招儲備司機員32名，包含正取16人、備取16人，訂於7月辦理甄試，需先進行體能測驗，合格者才能參加筆試和口試。

林鐵本次招考人員以營運員級工程士進用，起薪每月3萬500元至3萬7880元，正式擔任司機員即調陞為中級營運員級，起薪3萬4120至4萬1500元，表現優異者，可再調陞為高級營運員級，起薪3萬8020至4萬5400元。

另值勤時再按實際「乘務公里數」支領乘務旅費、實際「乘務時間」及「乘務整備時間」支領安全獎金，並均享有年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月，及晉1薪級、休假補助費、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、在職亡故撫恤金、眷屬喪葬慰問金等待遇。