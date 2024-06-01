阿里山春茶競賽成績陸續揭曉，今1日阿里山鄉農會與阿里山茶葉生產合作社不約而同舉辦春季優良茶比賽頒獎典禮。（呂妍庭攝）

阿里山春茶競賽成績陸續揭曉，今1日阿里山鄉農會與阿里山茶葉生產合作社不約而同舉辦春季優良茶比賽頒獎典禮，鑑於近年陸續有不肖茶商、茶農用境外茶參加茶比賽，魚目混珠還獲獎被查獲，今嘉義縣長翁章梁特別強調，目前已有基因檢測技術，準度高達99％以上，主辦單位自然會好好把關，也呼籲茶農、茶商不要魚目混珠、又涉及刑法，呼籲大家自愛！

今阿里山農會春茶競賽成績公布，由現代茶業李少夫獲阿里山農會烏龍組特等獎，十三製茶王俊傑獲金萱組冠軍獎；阿里山茶葉生產合作社烏龍組特等獎由新東興茶業黃名江獲獎，侯姿妃獲新品種組特等獎，翁章梁、立法委員陳冠廷等親自出席頒獎典禮，與民眾一起品嚐阿里山高品質春茶。

阿里山茶葉生產合作社烏龍組特等獎由新東興茶業黃名江獲獎。（呂妍庭攝）

阿里山農會選在阿里山國家風景區管理處前廣場辦頒獎和展售會，吸引不少民眾前來品茗，阿里山鄉農會總幹事安勝豊指出，今年春茶參賽點數共459點，烏龍組360點，金萱組99點，點數微幅增加，顯見茶葉市場需求應有所成長。

今阿里山農會春茶競賽成績公布，由現代茶業李少夫獲阿里山農會烏龍組特等獎，立委陳冠廷特地向李少夫一家道賀。（呂妍庭攝）

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻表示，今年共有170點參賽，主要是年初因降雨不足，茶芽生長受影響，導致繳茶件數較往年少，不過今年新品種組的茶葉整體品質較去年佳，應該是多為二次採收，因後期有降雨，茶樣受乾旱影響較小，兩比賽組對比，烏龍組茶葉品質受氣候影響大，淘汰率達39.8％。

應得獎茶農邀請，嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷在得獎茶盒上簽名。（呂妍庭攝）

因日前傳出越南茶、緬甸茶混充台灣茶參賽狀況，讓茶比賽陰影仍在，安勝豊、蔡惠櫻都說，目前參賽機制嚴格杜絕境外茶，為了替消費者把關比賽茶葉品質，要求茶農實名制繳交可溯源茶葉，也進行農藥殘留和產地鑑別抽檢，確保茶產地均為台灣，也確認農藥殘留符合衛生機關標準，讓所有消費者都能安心選購。

翁章梁說，要做出一杯好茶實屬不易，師傅製茶時就像在創作藝術品，所有細節都會影響成果，恭喜所有獲獎茶農，這份榮耀得來不易。

阿里山農會選在阿里山國家風景區管理處前廣場辦頒獎和展售會，小二女童熱情招呼大家品茶，嘉義縣長翁章梁特別上前捧場。（呂妍庭攝）

翁章梁強調，阿里山高山茶這塊招牌培育了近50年，由所有茶農共同努力打拚而成，大家一定要愛惜阿里山高山茶的好口碑，繼續努力製茶，讓更多民眾品味阿里山茶的滋味，進一步呼籲，茶農、茶商自愛，要用純正阿里山的高山茶，不要魚目混珠。