台南市中西區保安路一戶民宅中午煮飯因油鍋過熱引火，屋內3兄妹慌忙躲到二樓陽台，台南市消防局出動14車 30人前往搶救，6分鐘即趕抵，架梯將3人救出並迅速滅火。
台南市消防局於12：18接獲報案，指保安路一戶民宅有煙竄出， 3人受困陽台，消防局通報110、環保局、台電、自來水、瓦斯公司配合搶救，12：24消防隊趕抵現場，迅速架梯將3人救離，並完成滅火。
警方指出，獲救3人是姐弟身分，均無大礙，起火原因疑為炊事油鍋引火，詳細原因由消防局釐清中。
台南市中西區保安路一戶民宅中午煮飯因油鍋過熱引火，屋內3兄妹慌忙躲到二樓陽台，台南市消防局出動14車 30人前往搶救，6分鐘即趕抵，架梯將3人救出並迅速滅火。
台南市消防局於12：18接獲報案，指保安路一戶民宅有煙竄出， 3人受困陽台，消防局通報110、環保局、台電、自來水、瓦斯公司配合搶救，12：24消防隊趕抵現場，迅速架梯將3人救離，並完成滅火。
警方指出，獲救3人是姐弟身分，均無大礙，起火原因疑為炊事油鍋引火，詳細原因由消防局釐清中。
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