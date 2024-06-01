家住台中市北屯區松竹路的一名婦人，從西區五權路教會騎機車返家時，沒有留意機車油量突然熄火，婦人原本計畫自行將機車推到附近的加油站，但由於體力不支，恰巧路過西區三民路與民生路口時，急忙向一分局西區派出所員警求助，員警立即協助拿了1個空寶特瓶，將婦人載到加油站購買汽油，最終讓婦人順利回家。

據了解，70歲周姓婦人當天氣喘吁吁走進西區派出所，向警方說明她遇到的困境，她表示：「歹勢啦！我今年快70歲了，剛從西區五權路的教會唱完詩歌回家，發現我的機車沒油了。試圖推著機車到附近的加油站，但實在太累了，可以麻煩你們幫我拿個寶特瓶裝些汽油嗎？我再騎到加油站補滿。」

西區派出所備勤警員洪健雄聽完後，親自載著婦人前往加油站，買了汽油並幫忙將油加入油箱。婦人離開前，不斷向警員表達感激，感謝他們的熱心幫助。

第一警分局呼籲，出門前應該仔細檢查車輛，包括檢查油料、胎壓、燈號以及其他功能是否正常，以避免車輛在行駛中出現故障或拋錨，從而危及自身和他人的安全。同時，如果在路上遇到緊急情況或需要協助，應儘快向警察單位尋求幫助，或撥打報案電話110。