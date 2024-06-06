韓菲將為讚聲開唱。（寬宏藝術提供）

小賴將為讚聲開唱。（寬宏藝術提供）

2024讚聲系列演唱會6月最終3場將於下周末登場，由品冠、韓菲以及小賴賴晏駒接力開唱，目前三人都正處備戰狀態，只為了要給歌迷最精彩的演出！品冠透露：「這次選了接近一半的歌曲都是翻唱其他歌手的歌，也有重新把之前寫給其他歌手的歌拿回來唱，光重新編曲就砸重金，但想讓歌迷看到自己不同的面向也值得！」

許久未在Legacy開唱的品冠，這次《品冠「今夜老黃是在哈囉」Hello Victor LIVE》演唱會將帶來與前年北流演唱會不同的曲目與風格，品冠指出：「練這些歌的時候其實就覺得很過癮，挑戰一下其他歌手這麼精彩的作品，而且這次用Live House的方式呈現也比較輕鬆有趣，跟一般大型演唱會會有完全不一樣的感覺。」

不僅曲目安排別出心裁，品冠更大方透露將會演唱當初寫給別人的歌曲，像是寫給劉若英的〈對面男生的房間〉是2001年的作品、寫給周蕙的〈體溫〉是2002年的作品。他說：「劉若英跟周蕙都是聲音很有故事感的女歌手，尤其上個月去看了周蕙在北流的演唱會以後，第一次聽周蕙現場唱這首歌覺得很打動人 就有了這個想法自己重新翻唱〈體溫〉這首歌。」

五堅情成員小賴，這次專場剛好與團員邱鋒澤撞期，不過邱鋒澤演唱會在高雄，小賴則是在台北，兩人感情好仍是會為對方演出加油打氣。但近期除了練舞、練團，小賴還有與團體共同的演出以及海外行程，蠟燭多頭燒之下，不小心感冒，但小賴不以為意，認為過三天就好了，沒想到三天後沒好反而更嚴重，趕緊求助醫生才驚覺發現已經變成支氣管炎，小賴也趕緊進入養身模式，除了原本高強度健身菜單改為有氧運動，有空檔就多喝水多休息，小賴也跟歌迷喊話放心，相信能夠趕在演唱會前完全康復。

被封為「最美星二代」的韓菲出道一年多，將首次在華山Legacy開唱，這次選曲除了自創曲都不會少之外，更致敬在音樂路程上的偶像，也有日文與韓文歌曲，在練唱方面韓菲表示：「⁠我通常會先查羅馬拼音歌詞，把它抄下來，連同中文歌詞翻譯，然後也許把原曲放慢速度跟著邊看歌詞邊唱，每天多花一些時間去練習、背歌詞，聽熟了就比較不會那麼吃力。」