陳姓女子與江姓女子因感情問題發生爭執，陳女竟多次發送訊息或貼文、貼限動，表示要燒死或砍死江女，或是要把江女「切成千張豆腐紙拿去給火鍋店賣」、「剁碎大火快炒撒在路邊餵野狗」，新竹地院法官依犯散布文字誹謗罪，處有期徒刑3個月，緩刑，保護管束期間兩年內提供40小時義務勞務。

陳女因感情問題與江女發生爭執，陳女竟基於恐嚇危害安全、公然侮辱及意圖散布於眾之誹謗犯意，接續在臉書、IG發表恐嚇對方言論，宣稱要殺死對方、燒死對方，另外也辱罵：「我要把你們打死、腦殘破麻、bitch。」同時還提出要把江女「切成千張豆腐紙拿去給火鍋店賣」、「剁碎大火快炒撒在路邊餵野狗」等等料理手法，讓江女心生畏懼。

新竹地院法官認為，陳女僅因感情糾紛，不思以理性方法解決，竟以在可供不特定多數人瀏覽的臉書社群發表貼文方式，不實指摘足以毀損江女名譽，除貶損江女社會評價外，無濟於紛爭之解決，所為實不足取，惟陳女告犯後坦承犯行，態度尚可，並與江女達成和解，堪認頗有悔意，予以緩刑。