M痘疫情升溫，世界衛生組織14日將其列為「國際關注公共衛生緊急事件」，台北市7至8月中共新增6例M痘（舊稱猴痘）確定病例，年齡介於19至40歲都為本國籍男性且皆曾與不特定人士親密接觸等風險行為。台北市衛生局呼籲，高風險族群快至醫院完成2劑M痘疫苗接種。

衛生局表示，今年1月至8月14日全國累計共40例M痘確定病例，北市就占13例，並指出去年9月剛果民主共和國東部新出現的Ib分支病毒株，近期陸續擴散至鄰近國家，其相較全球流行之IIb亞型，傳播率及致死率較高， 雖目前國內未檢出M痘新病毒株，但仍不可掉以輕心。

衛生局說，接種第1劑M痘疫苗14天後，保護力約僅有4至8成，完成接種2劑疫苗後，則有9成保護力，截至8月14日市內共有17家醫療院所提供疫苗接種服務，累計接種3萬餘人次。此外，市立聯合醫院昆明院區27日將於彩虹酷兒文化中心辦理社區外展接種，請符合接種資格民眾多加利用。

衛生局解釋，M痘高風險族群有近1年有風險性行為者，像是多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者，過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，如發現有皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等相關症狀，應佩戴口罩快速就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。