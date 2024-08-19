台灣今年（2024）爆發夏季流感疫情，流感併發重症及死亡個案不斷增加，台中市上周（8月11日至17日）再增8重症以及3例死亡，累計從7月以來已有12例流感死亡個案；有鑑於流感併發症中以肺炎最易奪命，衛生局釋出2萬餘劑13價肺炎鏈球菌疫苗給且從未接種過、65歲長者免費接種。

依據疾管署統計資料顯示，台中市上周類流感門診、急診就診人次分別為8492人次、595人次，相較上上周（8月3日至8月10日）8079人次、631人次，顯示疫情仍處高原期；而累計從去年（2023）10月迄今台中市已有140例流感重確、32例死亡個案，其中7月1日到8月14日有12例死亡個案。

台中市衛生局表示，目前仍有5男、3女因流感重症住院治療中，上周也新增3例死亡個案，分別為2男、1女，都有慢性史，只有1人接種去年度季節性流感疫苗，3人分別從7月初至8月中出現吸困難、發燒、咳嗽症狀送醫治療，經醫護團隊積極救治仍不幸病逝。

有鑑於今年夏季流感造成多人重症死亡，且去年度流感疫苗已全數用罄，2024年度流感疫苗預計10月開打，而重症死亡個案多為續發性細菌性肺炎致死，台中市衛生局即日起也釋出13價肺炎鏈球菌疫苗，供從未接種過13價肺鏈疫苗的65歲以上長者免費預約接種，以提升保護力。

感染科權威、中華民國防疫學會理事長王任賢表示，接種肺炎鏈球菌疫苗可有效避免流感擊潰免疫力後併發肺炎重症死亡；小兒科醫師施勝桓則表示，從夏季流感可預估冬季恐流感樣態，呼籲19歲至50歲民眾10月公費流感開打後，應考慮自費接種流感疫苗，以提升保護力。