苗栗縣苑裡鎮30歲心身障礙男子，因走失在台中市大安區塭寮漁港出海口處附近徘徊，並到鄰近海鮮餐廳，撿拾廚餘桶內盤羹剩菜果腹，警方獲報前往關心，並協助男子順利返家。

根據警方調查，該名男子3天前與友人，從苗栗縣苑裡鎮住家外出找工作，卻因故失散，且他沒有攜帶手機無法聯繫親友，再加上身無分文，以致受困漁港2至3天，累了就睡附近的涼亭或公廁，肚子餓則撿拾餐廳廚餘充飢。

員警得知該男子遭遇後，隨即請男子回到派出所暫時安置，提供食物果腹，聯繫家屬到場把男子接回家。據其母表示，兒子是名身心障礙者，時常一吭不響的就獨自外出許久才返家，家人也都見怪不怪。

但是前幾天該男說要跟朋友去外面找工作後，就音訊全無，這次是兒子失聯最久的一次，讓家屬心急如焚擔心遭遇不測，沒想到他會跑到大安區塭寮漁港，感謝警方協助把兒子找回來。

大甲分局長謝建國表示，員警能夠主動熱心及時協助身心障礙者安全返家，熱心為民服務之精神值得讚許。同時也呼籲民眾，為關懷弱勢族群，警察機關針對失智老人、精神病患、身心障礙者提供自願捺印指紋建檔等為民服務工作，只要家屬或監護人認有必要申請建檔，即可向各分局偵查隊、警察局刑事鑑識中心申請，即使身心障礙者不小心走失，警方也能順利協助他們安心找到回家的路。