\大陸央視報導，歐洲疾病預防控制中心16日表示，預計將有更多感染猴痘「分支I」毒株的患者前往歐洲，建議歐洲國家對往返於受猴痘疫情影響地區的人發佈旅行警告。與疑似或確診感染猴痘新毒株的輸入病例密切接觸後，感染風險為「中等」。