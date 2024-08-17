該中心表示，只要迅速診斷出輸入病例並採取控制措施，猴痘在歐洲持續傳播的可能性非常低。德新社援引專家的話報導，與以往毒株相比，這一新毒株可能會導致更加嚴重的病情。不過，猴痘通常不易傳播，需直接接觸才可能感染。

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