少子化衝擊校園招生，創校47年的私立大漢技術學院也受波及，教育部9日核定大漢技術學院113學年度起停招，114學年度起停辦。校長林岳輝發出公開信，感嘆受到少子化影響，加上處於偏鄉招生不易，從103學年開始收入就不敷營運，辦學窒礙難行，不得不停招停辦。

校長林岳輝在學校官網發出公開信，表示大漢受少子女化浪潮影響，加上處於偏鄉，導致近年招生不易，難以持續辦學；經深刻評估後，董事會依私立學校法規定，擬具學校停辦計畫，教育部同意後，學生與教職員工的權益與慰助都明述在停辦計畫書內，校方將盡全力妥善安置。

林岳輝回顧，過去30年來，董事會一本辦學初衷，即便期間深受921大地震重創，仍咬牙堅持承諾、持續捐資興學，至今捐資近7億，完全授權歷任校長與學校辦學，為花東培育諸多人才。

不過少子女化浪潮令辦學環境丕變，大漢自103學年以來收入即未達學校營運經費，學校雖有力求突破，但地處花東偏遠地區衝擊更甚；且統計近年花蓮在地技術高中職科應屆畢業生平均900人，卻只有不到5％的人數報考大漢，校方已難維持正常教學品質及學生學習環境，辦學窒礙難行、無可逆轉。