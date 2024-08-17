宜蘭近海5.7地震！羅東紅綠燈掉落懸半空 急拉封鎖線搶修中 ‪@ChinaTimes‬

15、16日接連發生兩起較大地震，全台明顯搖晃，今天清晨花蓮附近又連3震。氣象粉專表示，昨天早上規模6.3地震的震央與0403震央較接近，更令人擔憂的是非常接近花蓮外海的琉球海溝；學者提醒，琉球海溝百年周期快到了，2025年有規模8至9強震的機率，對此粉專透過中央大學的強震模擬指出，若出現規模8以上地震，全島恐怕都有5級以上。

15日傍晚5點06分宜蘭近海發生規模5.7地震，最大震度在宜蘭5弱；昨天早上7點35分花蓮近海又發生規模6.3地震，多縣市震度達4級。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，昨天早上地震的震央和0403震央較接近，更令人擔憂的是非常接近琉球海溝，而且深度也是極淺層；巧合的是，從8日的日本宮崎地震以來，琉球海溝八重山段就開始出現多次淺中層地震，特別是前3、4天花蓮外海就出現疑似前震的情況。

粉專坦言無法預測接下來會怎樣發展，不過可以參考日本前幾天的南海海槽預警機制，先觀察餘震震央有沒有再往東移，也就是海溝巨震好發點，以及地震次數是否頻繁增加、規模有沒有超過5以上。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤提醒，琉球海溝百年周期快到了，2025年不排除有強震機率，可能達規模8，甚至規模9。

對此「觀氣象看天氣」透過中央大學的強震模擬指出，規模6至6.5之間的地震就如此有感，規模7.2至7.5就造成全島4級以上震度，若真的出現規模8至8.5，全島恐怕都有5級以上，所有人必須要有如此強度的基本防震規格。