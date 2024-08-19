陸軍油料部隊時刻精進實戰化訓練，結合戰場景況，官兵於平時案例處置中，獲得寶貴經驗，以遂行支援作戰任務；陸軍4支部鳳山油料分庫李郁鋒士官長表示，工修組平時除演練油管搶修程序外，也針對庫區油料設施及營內、外管線進行維管，當油管破損時，他會在第一時間抵達，聯繫廠商協力修補作業，李郁鋒也把握機會，與資深老師傅學習交流，並驗證自身專業，讓他在帶領團隊執行戰場油管搶修作業演練時，達成「安全、效率」的完美施作。

「魔鬼藏於細節中。」李郁鋒指出，「安全」是團隊在作業中，最講求也最不容小覷的，一般管線破損必定有「油氣」外洩，其如同空氣一般，無法用肉眼看見，但與火星接觸則會造成嚴重後果，因此各項處置作為都必須按照程序、步驟、要領，不可為了求快而馬虎。「演練時我一定會嚴格要求官兵，因為這足以在戰場上保護自己、同袍」。

「身為作業過程的小螺絲釘，我要善盡本職專業。」擔任操作手的徐嘉彬上兵表示，在焊補作業時，容易因未仔細檢查焊接點，而造成未完全密合，功虧一簣的狀況；因此徐上兵擔任守門人的角色，在進行下一個步驟前，須反覆針對焊接點進行檢查，確保油管間隙密接，把關作業效率，協助部隊遂行任務。