奇美醫院加護病房醫師陳志金日前在馬來西亞去參觀高中同學的榴槤果園，拍照跟太太分享，結果太太緊張地在照片上劃紅圈問他「那隻是什麼？」嚇到以為有老虎出沒，結果真相揭曉是一隻老虎玩偶趴在樹上，當「榴槤守護者」。

陳志金日前在臉書發文，分享與太太的LINE對話，他先是傳一張參觀榴槤果園的照片給太太看，沒想到太太馬上很緊張地問「老虎？」他沒聽懂，於是太太在照片上劃紅圈再問一次「那隻是什麼？」他才回答是「養老虎守護榴槤」，太太問老虎不吃人嗎？陳志金回應「牠吃榴槤」，對方聽了傻眼「吃素哦」。

陳志金跟太太分享榴槤園的照片，結果對方被後方的老虎嚇到。（翻攝自陳志金臉書）

陳志金指出，這是他去參觀馬來西亞高中同學的榴槤果園時拍的照片，同學告訴他，果園裡沒有裝監視器，但不怕榴槤被偷，「我們有特別的榴槤守護者，我帶你去看看」。

陳志金說，一到果園看見眼前的場景，驚訝到下巴快掉下來了，「難怪整排榴槤都可以完好無缺！」因為有隻「老虎娃娃」趴在樹上守護榴槤，直呼「太太真的有被嚇到！哈哈」。