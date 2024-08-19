台中市警局一分局西區派出所警員張惜墨，日前擔服備勤勤務時，接獲一名在台灣就讀大學的印度籍留學生報案，因為搭乘UBER前往台中西區用餐時，不慎將耳機及重要證件遺留在車上，所幸遇到熱心老闆娘帶他到派出所報案，經員警抽絲剝繭尋找後順利尋回。

經了解，該名溫姓印度留學生對西區這間餃子店慕名已久，為了一享美食，特搭UBER前來，卻因太急著品嘗知名水餃，下車的時候，不慎把耳機、鑰匙、提款卡跟居留證等，全部都遺留在車上。大學生情急之下，只好向餃子店老闆娘求助，老闆娘二話不說，便親自陪同他至派出所報案。

警員張惜墨接獲報後，立即調閱餐廳外及周遭路口監視器，鎖定UBER車輛的車牌號碼並聯繫，UBER司機得知後，立刻將遺留在車上的耳機及證件等，送至派出所還給該名留學生。

對於老闆娘的熱心及員警的積極協助，大學生表示非常感謝，讓他的留學之旅留下深刻印象，也讓他讚嘆在台灣生活真的很安全。

第一警分局呼籲，搭乘公共運輸工具上下車時，務必隨時檢查隨身物品，避免因遺失物品而造成不便，若不慎遺失重要物品，可撥打110或到轄區派出所請求員警協助。