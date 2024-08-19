農業部與各縣市政府今年抽驗156件寵物食品，發現4件不合格，被檢出沙門氏桿菌或超標的重金屬總砷、汞。農業部表示，各縣市政府會依法封存位出貨產品，並要求業者通知下架，後續裁處5萬至25萬罰鍰。

農業部表示，今年與各縣市政府完成156件寵物食品抽樣檢驗，包含犬專用32件、貓專用82件、犬貓共用42件，共4件不合格，分別為弘澤有限公司生產的「雞肉泥（生食）」、寵多福寵物用品有限公司委製的「香酥脆管」、毛小三手作坊委製的「香酥鯊魚骨」、貓侍股份有限公司委製的「貓侍冷凍乾燥零食鮭鯊丁」，提醒飼主立刻停用。

農業部表示，不合格產品由所轄縣市政府調查，並依《動物保護法》封存未出貨產品，並命業者通知下游通路商下架，後續將依動保法裁處5萬至25萬罰鍰。

農業部說明，弘澤有限公司的生食雞肉泥，檢出沙門氏桿菌陽性；寵多福寵物用品有限公司委製香酥脆管，也檢出沙門氏桿菌陽性；毛小三手作坊委製「香酥鯊魚骨」，檢出沙門氏桿菌陽性、重金屬總砷、汞含量皆超標；貓侍股份有限公司委製「貓侍冷凍乾燥零食-鮭鯊丁」，檢出重金屬汞含量超標。

農業部補充，今年7月已預告修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」部分條文，增列管制5項黴菌毒素及加嚴汞管制標準，並就違規產品所使用相同原料的同公司不同產品增加抽驗數量，未來規畫研擬「寵物食品專法」，強化寵物食品工廠衛生安全、產品標示管理、寵物食品原料及添加物等規範，由源頭提升寵物食品品質及安全。