經濟部產業技術司科技研發主題館於2024台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）21日正式登場，此次由工研院、精密機械研發中心、金屬中心等三大法人單位，共展出9項最新機器人技術，其中，「高擬真仿人類雙手協作機器人」模仿人類雙手靈活組裝超過120種手工具，現已與企業合作，提高生產效率。

本次科技研發主題館精選出科專計畫成果9項最新技術，包括高擬真仿人類雙手協作機器人，由工研院開發，這套利用AI演算法可以自動生成組裝程序，進行大小樣式不同的板手組裝，能精準模仿板手組裝技師的操作動作，其雙手臂能靈活組裝超過120種手工具，不僅能提高生產效率，並能有效節省50％的治具成本。

經濟部指出，高擬真仿人類雙手協作機器人目前已與國內手工具界的隱形冠軍英發企業合作，助攻台灣手工具產業保持全球領先地位，這項技術可針對國內需要彈性智慧組裝的業者需求，快速客製化提高產業競爭力。

金屬中心與德國跨國合作首創「小型化銲接協作機器人」，以資深銲接師傅工藝經驗為基礎，具備雷射3D銲道辨識、AI生成銲點座標技術，能即時擷取銲道3D形貌，處理平、横、立、仰等多種高難度銲道，縮短大型結構銲接的國際規範認證時間，目前已經以台灣造船場域驗證，此系統可優化銲接工序，提高施工效率達90％以上，領先國際傳統自動化銲接。

小型化銲接協作機器人已應用於桃園國際機場第三航廈桁架結構工程，並與國內達明機器人合作生產新一代銲接機器人。

經濟部產業技術司周崇斌副司長表示，AI機器人市場正快速成長，根據Global Information的市調顯示，預計到2028年將以29.9％的複合年成長率成長至443億美元，商機可期。為協助我國製造業加速轉型升級，推動低碳製造，經濟部技術司近4年透過科技專案，研發機器人關鍵技術，將AI結合機器人控制協作、模擬感知及整合多元加工製造經驗，協助台灣製造業升級轉型智慧製造。除了製造業領域應用外，未來更可廣泛應用於服務業領域，為日常生活帶來更多便利和創新。