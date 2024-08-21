新台幣近期拉出一波連六紅，累計六個交易日就狂升5.32角，若拉長至8月來看，累計已升值8.98角。匯銀人士預期，先前預期新台幣下一關卡是31.88元，但盤中輕易就被突破，下一步先看前波高點31.83元能否守住，後續往31.7元邁進，而關鍵就是鮑爾談話是偏鷹或鴿。

匯銀主管指出，新台幣21日一早就狂升1角，其實是出口商「自己踩自己」，由於前幾個交易日外資瘋狂匯入，出口商為了避免前車之鑑，近二日都在開盤就大量拋匯，但其實外資盤中動作已先煞車，反而是出口商拋匯讓匯價更強，大約半小時開盤恐慌後，匯市就恢復平靜。

另一方面，匯銀主管提到，進口商雖預期匯價持續走揚，但由於近期價格相比一個月期「實在太甜」，不少進口商在31.9元附近仍忍不住進場買匯，成為新台幣午後升幅收斂主因；整體來看，近期價位是買賣雙方都有意願，勢均力敵之下，大致呈現區間震盪，靜待本周鮑爾談話內容。

匯銀主管也說，近期新台幣升值速度驚人，確實有點超乎預期，原本市場預期，新台幣應會先在32元整數附近打底，沒想到往下摜的力道比預期更強；不過，若就歷史經驗來看也不意外，以往新台幣走勢都是「緩貶急升」，貶了大半年後大幅走升也合理。

觀察主要亞幣走勢，隨美元指數大跌，日圓強升0.29％、新台幣升0.17％、人民幣升0.07％、星幣升0.02％，唯獨韓元回落0.59％。

匯銀主管認為，短線上亞幣還是偏強，但市場在鮑爾演講前會押注，演講結果後通常就是利多出盡，就看其談話內容是否更鴿派，將帶動整以亞幣再漲一波，新台幣若升至31.7元附近，才算是站穩31元價位。