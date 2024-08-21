台股21日早盤跟隨美股拉回，指數修正逾百點，權王台積電（2330）下跌11元，來到962元，盤面強勢股包括天方能源（3073）漲逾8％，能源股同步走揚，以及搶親題材發酵的新光金也上漲超過3％，成為盤面焦點。

關注美股表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌61點，或0.15％，收在40,834點；標普500指數下跌11點，或0.19％，收在5,597點；那斯達克指數下跌59.83點，或0.33％，收在17,816.9點；費半指數下跌70.2點，或1.33％，收在5,196.29點。

昨日美股震盪走低，四大指數收盤全數下跌。儘管聯準會投票委員Bowman發表鴿派談話，未再如先前強調隨時準備好於必要時刻升息，表示若通膨持續降溫，逐步採取降息將是合適的，幫助市場預期9月降息兩碼的機率有所上升，並促使2年期美債殖利率再次回落至4％下方。

不過，投資人聚焦美國勞工部即將公布就業數據的年度調整結果、新一輪「以哈停火」談判舉行、7月FOMC會議紀錄，以及主席Powell將於周五全球央行年會上進行公開演講，導致市場觀望氣氛濃厚，壓抑美股四大指數全日呈現弱勢整理，標普500與那斯達克指數小幅收低、結束連8日的上漲態勢。

統一投顧表示，全球央行年會即將登場，聯準會官員持續釋出鴿派言論；聯準會明尼亞波利斯聯準銀行總裁表示，現在討論9月降息的可能性是適當的，鴿派言論推升市場降息預期，帶動新台幣持續走揚。新台幣昨日盤中一度升破32元大關，見到31字頭，有利台股資金動能，惟今日為台指期結算，外資期貨空單水位仍在3.4萬口以上，仍慎防壓低結算。

整體來看，預期台股加權指數趨向區間震盪，以類股及個股表現為主，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、PCB、運動概念股、航空、營建、壽險及汽車零組件等族群。