不少父母親會在孩子年幼時，替他們存股投資累積財富，有網友在Dcard撰文分享，自己從小幫小孩存股，目前資產已達2500萬，很猶豫要不要告訴小孩這件事，多數的網友都建議原PO先不要告知。

原PO表示，他已經幫小孩存股到大學畢業，累計存台股、美股各約1000多萬，共2500萬元，台股以0050為主，美股則是VT，他目前在猶豫要不要告訴小孩，怕小孩知道後就不會認真工作，但又想到自己辛苦一輩子，所有時間都在花在工作上，不太希望小孩跟自己一樣過一輩子苦日子，只要他生活過得開心就好，畢竟人生短暫。

從原PO分享的台股投資部位截圖，目前獲利379萬9293元，獲利率高達41.03%，總現值達1305萬8547元，是筆相當可觀的資產。

多數的網友建議，原PO應該等到小孩對錢有正確認知，再告訴他這筆錢的存在，「我覺得至少要他有幾年的工作經驗再給會比較好，讓他對社會的金錢能有一個血汗錢的認知」、「小孩30歲後再跟他講，是最完美時機，先讓他經歷一下社會歷練」。

亦有網友分享案例，「建議先不要，以我長輩為例，他將所有退休金分給了他的兒子，現在年老了沒有一個兒子願意撫養」、「有位朋友從小幫小孩存錢、投資股票，至今應有500萬，沒想到小孩知道後反倒不想工作，住家裡也不會分擔家計」。

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