行政院今核定明年度中央總預算，行政院長卓榮泰在院會裁示，下令各部會首長務必確實掌握各項施政重點，部會計畫及預算編列內容，對外要能清楚論述說明，並主動與法院朝野各黨團及委員溝通，避免預算遭重大刪減、凍結，影響國家發展以及人民的權益。

卓榮泰指出，近年來我國經濟穩健成長，稅收持續增加，財政體質改善，讓政府更有能力發展經濟、照顧人民，明年度總預算案歲入編列3兆1534億元，歲出3兆1325億元，納入均衡臺灣基礎建設、跨域創新淨零轉型、完備社會安全體系、投資未來世代、打造健康臺灣以及強化國防安全等重要施政，預算規模創新高。

卓榮泰說，歲入歲出賸餘209億元，這是2020年後首次編列的總預算賸餘，此次預算編列具有宏觀以及可執行性相當高，未來將在預算規模下，進行明年度整體國政的施政。

卓榮泰表示，預估明年底，中央政府累計未償債務餘額將達到6兆8098億元，占前3年度名目GDP平均數28.6％，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定的上限40.6％，尚有相當大的空間及彈性，顯示政府推動施政的同時，仍致力維持國家財政的健全及韌性。

卓榮泰說，明年度編列前瞻基礎建設特別預算第5期，是延續性執行，所納編的個案計畫書均須送立法院審議，請各部會務必於8月底前完成各項新興計畫的核定，至於前已通過的前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算，請各部會加速執行，達成提升基礎建設、促進地方發展及區域平衡的政策目標。