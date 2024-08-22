瑞士再保險說，由於在自然災害和投資收入方面的索賠金額較低，公司獲利獲得提振。而公司正在退出的「數位白標」(digital white-label)業務，則繼續虧損。
上半年淨利為20.9億美元，去年同期則為17.9億美元。根據共識預測，分析師預計淨利為20.2億美元。
瑞士再保險新任執行長Andreas Berger說，預計全年淨利應該超過36億美元。
該公司表示，在7月1日新一輪的保費更新中，價格上漲了8%。
瑞士再保險(Swiss Re)在周四說，今年上半淨利增加17%，大致上符合預期。該公司同時維持了全年財務目標。
瑞士再保險說，由於在自然災害和投資收入方面的索賠金額較低，公司獲利獲得提振。而公司正在退出的「數位白標」(digital white-label)業務，則繼續虧損。
上半年淨利為20.9億美元，去年同期則為17.9億美元。根據共識預測，分析師預計淨利為20.2億美元。
瑞士再保險新任執行長Andreas Berger說，預計全年淨利應該超過36億美元。
該公司表示，在7月1日新一輪的保費更新中，價格上漲了8%。
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