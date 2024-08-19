印度北阿坎德邦德拉敦發生一起震驚社會的性侵案件。一輛從德里開往德拉敦的北阿坎德邦政府巴士上，竟傳出有五名男子涉嫌輪姦一名少女，事件曝光後，引發社會譁然。

根據德拉敦高級警司阿賈伊·辛格（Ajay Singh）透露，這五名嫌疑人中包括該巴士的司機與售票員，犯罪行為發生於8月12日的德拉敦巴士站。警方在週六晚間接獲消息後，立即展開調查，透過掃描閉路電視畫面，成功鎖定涉事巴士，並迅速逮捕了包括司機與售票員在內的五名嫌犯。

經查，五名嫌犯分別為達門德拉·庫馬爾（Dharmendra Kumar，32歲）、拉傑帕爾（Rajpal，57歲）、德文德拉（Devendra，52歲）、拉維·庫馬爾（Ravi Kumar，34歲）以及拉傑什·庫馬爾·桑卡（Rajesh Kumar Sonkar，38歲）。警方指出，達門德拉為涉事巴士司機，德文德拉則為售票員，另外兩名司機拉維與拉傑帕爾及站務員桑卡也涉嫌參與其中。

警方表示，事件發生後，涉事巴士已被扣押，法醫小組正著手在巴士內部搜集相關證據。案件的起因曝光於德拉敦兒童福利委員會（CWC），該機構人員發現一名年約16至17歲的少女於8月深夜獨自坐在州際巴士總站（ISBT）12號站台的長凳上，隨即展開調查，並將她安置於政府女子之家Bal Niketan。在該機構的諮詢過程中，少女向當局揭露了這起可怕的性侵事件。

根據少女的指控，警方在Patel Nagar警察局立案調查，並根據《保護兒童免遭性犯罪法》(POCSO)及《Bharatiya Nyaya Sanhita》第70(2)條登記了這起案件。目前，當地國家安全局已對該地區展開調查，並與受害者家屬取得聯繫，瞭解案情詳情。

這起案件迅速引發社會強烈反應，北阿坎德邦國會委員會主席卡蘭·馬哈拉（Karan Mahara）嚴詞譴責，表示即使在乘客流量大、警方應該嚴密監控的公共場所，如ISBT巴士站，仍然發生這種令人髮指的輪姦事件，令人痛心。同時，他也提及日前在魯德拉普爾發生的一名女護士遭強姦謀殺案件，批評當地犯罪分子已經無視法律的威嚇。

然而，針對國會的批評，印度人民黨（BJP）官方媒體負責人曼維爾·辛格·喬漢（Manveer Singh Chauhan）回應稱，北阿坎德邦政府對每一起事件都高度重視，強調該州的治安狀況依然穩定，並指責國會在此事上的政治操作，稱其對其他地區發生的性侵案件採取雙重標準。

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