台劇《華燈初上》2021年開播後，全台掀起追劇熱潮。而劇中描述酒店小姐的愛恨情仇，讓人想窺探日式酒店文化的神秘面紗。年約30多歲的尤娜，入行16年、擁有3年條通媽媽桑經歷，她接受《新聞歸剛欸》訪問透露，「一名30歲的酒店妹是名時間管理大師，同時腳踏三條船，但最後卻嫁給第四男」。離譜行徑曝光。

【新聞歸剛欸】酒店妹腳踏3船最後嫁第4男！日店媽媽桑揭「偷心5攻略」

年約30歲的酒店前輩同時交3個日本客、已婚的男友，媽媽桑尤娜表示，「她厲害的是三男友同時到店裡，彼此之間都不知道對方身分」。由於該名前輩屬於乖乖牌，得到該得到後不吵不鬧，後來真正愛上日本單身男，內心忐忑不安、毅然決然狠甩三個日本人，如今如願嫁到日本過著幸福快樂的日子」。

30歲酒店妹腳踏3條船，最後卻嫁給第4位單身男。（資料照，無關本案）

桑尤娜談到該名前輩，「不但日文、酒量、高爾夫球打得好外，還懂得抓住客人的心及察言觀色」。不過要當個全能酒店小姐可不簡單，「白天工作要像業務般，了解客人喜好及口味，隨時變成不同客人喜歡的樣子，其實我們蠻像演員的」。

酒店文化小姐和男客充斥錢與情的迷幻。（資料照，無關本案）

尤娜對於前輩是時間管理大師看法，「很厲害怎麼辦到的，同時拿到三個不同的禮物和錢，自己曾想過要這樣做，但不太會說謊作罷」。不過，尤娜想奉勸女生，「別去當第三者讓人鬧家庭革命可就不好了」。