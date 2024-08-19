新北市蘆洲區集賢路於昨日（18日）發生三重客運 811 路公車失控撞擊中央分隔島的意外，造成一名女乘客受傷。經新北市交通局派員調查，發現肇事司機於出勤後飲用「維士比」藥酒，經酒測後測得 0.14mg/L，然而司機第一時間竟對警方謊稱是前一晚喝的。儘管肇事司機未遭行政或刑事處分，惟交通局仍依公路法對客運公司未落實出車前司機酒測管理，處以新台幣 9 萬元罰款，並扣留肇事車輛牌照。肇事司機亦自行請辭。

新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，於今日（19日）派員稽查時發現，43 歲張姓司機於出勤前在場站酒測時，酒測值為 0，之後在車內等候發車期間，飲用隨身攜帶的「維士比」藥酒後出勤，並於行經蘆洲區集賢路時失控自撞分隔島，導致事故發生。

林科長進一步指出，公路客運業者應於司機出勤行車前進行酒測，檢測不合格者不得駕駛；然張姓司機於酒測合格後，卻於車內等候出車時飲用藥酒，顯示三重客運未確實執行駕駛出車前酒測管理，危害乘客及行車安全，因此處以重罰 9 萬元，並扣留肇事車輛牌照，暫停營運。

另公車司機之酒測紀錄由業者依規定留存，交通局將加強查核各公路客運業者場站執行酒測的狀況及紀錄，如未落實執行，將嚴格依法開罰。三重客運表示，張姓公車司機已自行請辭，並承諾立即改善人車管理疏失，預防公路客運司機酒駕事件再次發生。

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