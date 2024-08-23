現代人由於飲食不正常，很多民眾都有腸胃疾病。外科醫師陳榮堅就稱，近日有位60歲的男子，連拉兩天血便，但只到西藥房買胃藥吃，結果撐了兩天，急診時肚子非常脹，檢查後才發現是有一段腸子壞死，最後只好切掉150公分腸子。陳榮堅呼籲，胃不舒服有可能是腸道出問題，若民眾吃藥沒改善症狀，應及時到醫院檢查。

陳榮堅在粉專《不藏私的漸健美園地 》發文提到，有一位60歲的男性，來急診時說自己的症狀是「肚子非常脹」，且在家上廁所。已經連兩天出現暗紅色的血便。經檢查後發現，這位男子的病症就是一般說的「腸中風」，且已經有一段腸子壞死了。

看過該男子的病歷，陳榮堅陳述，以前就有因為胃出血解過血便，男子以為這次也是胃的問題，便到西藥房買胃藥吃，覺得只要不再解血便就沒事了，卻沒想到這次的血便是因為腸中風導致黏膜被破壞所致。

「感覺胃痛竟是腸子出問題！？」陳榮堅解釋，是因為胃部與部分腸道的神經路徑有重疊，所以有時候覺得胃不舒服或胃脹氣，其實是腸子出問題，或者是便秘造成的。

陳榮堅表示，這位男病患後來切除了150公分壞死的腸子，還得住加護病房，如果當時一感覺胃悶痛不適時，吃了藥隔幾個小時仍沒改善，就及時到醫院檢查，可能就不用切腸子了。