菲律賓海事單位表示，星期日在西菲律賓海(也就是南中國海)發生一起菲律賓公務員遭遇8艘中國大陸海警船的攻擊與危險動作，還發生碰撞，是大陸方面的責任。至於大陸官方媒體稱「有一名菲律賓人員落海，並被中國海警救起」一事，菲律賓稱其為假新聞。

菲律賓媒體報導，菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）的一艘名為「達圖桑迪號」(BRP Datu Sanday , MMOV-3002)的公務船隻，原本在執行為菲律賓漁民補給柴油、食品和醫療用品的人道任務，卻在途中遭到解放軍海軍「梧州號」(舷號626)和多艘中國海警船的襲擊。

其中，海警21551號直接撞擊到達圖桑迪號，整個過程被船上的人員以手持攝影機拍攝下來。 其間菲律賓船員喊「Stop！」，希望中國海警停止危險航行。

Chinese Coast Guard vessels ram, fires water cannon at BFAR ship in Escoda Shoal | ABS-CBN News

大陸官方媒體中央電視台在稍後的報導承認此事，並引述中國海警發言人甘羽的話稱，「菲律賓船隻不顧中國海警一再勸阻和警告，執意向非法滯留中國南沙群島仙賓礁的菲海警9701號船運送物資，才導致發生碰撞。」甘羽並補充說，其中有一名菲律賓水手落水，所幸被中方所及時營救 。

JUST IN: China Coast Guard ship 21551 rams the BRP Datu Sanday 10 nautical miles from Escoda Shoal in the West Philippine Sea at about 2:11 p.m. The Inquirer is aboard the BRP Datu Sanday. | @NCorralesINQ /PDI pic.twitter.com/FbxUmCK85e — Inquirer (@inquirerdotnet) August 25, 2024

不過，菲律賓的西菲律賓海國家工作小組(NTF-WPS)否認了這一說法，稱其為假新聞，小組稱：「關於我方人員落水，隨後被已中國海警救起的說法，完全沒有根據。這些假新聞和錯誤信息清楚地表明了中方歪曲事實並散佈虛假信息，試圖維持公眾形象。」。

聲明還說，中國船隻的行為「不專業、緊迫逼人、非法」，對菲律賓人員的安全構成嚴重風險。 NTF-WPS 表示：「儘管採取了這些挑釁性的舉動，我方的船員仍保持著高昂的士氣，仍然安全並且沒有受傷。」