經濟部長郭智輝26日出席行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式，被問到上任即將滿百日，可以替自己的表現打多少分的問題，郭智輝表示，在政府工作不會給自己打分數，為國人服務是目標，分數就留給社會幫忙打。

郭智輝指出，來經濟部將近100天，已經漸漸融入這個團隊，原本是郭董事長角色，現在是郭部長，所以持續朝郭部長的角色努力，希望可以跟團隊繼續融合，為國人服務。

至於上任將近百日，可以替自己打幾分，郭智輝認為，到政府部門工作不會幫自己打分數，因為替國人服務是我的目標，所以執政的表現就留給社會幫忙打。