有民眾在網路社群PO影片分享，指在國道3號龍潭路段，看見一輛「跑跑卡丁車」在路上奔馳，質疑該車為何可以開上高速公路，引發網友熱議。國道警方今天（26日）上午表示，該車輛掛有車牌，該車不是跑跑卡丁車，而是1988年的1000CC吉普車，該車今年4月間在監理站檢驗合格，上國道沒有問題。

網友PO影片並質疑，為何跑跑卡丁車可以上高速公路，且該車前檔改裝，前後保桿也非原廠，防滾架拆除，許多網友對此議論紛紛，也認為很少看到該種車輛，質疑上路的安全性。

國道警方說，經洽詢監理單位，該車於今年檢驗合格，另有無另行變更或調換車身或重要設備，將由監理單位召回實施臨時檢驗。

中壢監理站對此則表示，這輛跑車是1988年英國進口1000CC的奧斯汀吉普車，有非常悠久歷史，該車並於今年4月驗車合格，可能是網友不了解或拍攝不清楚所致，該吉普車也並無改裝，可以上高速公路。