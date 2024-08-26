台電公司實施夏季電價，南投縣1名罹患慢性病老翁擔心電費爆表在家不敢開冷氣，因中暑致虛弱、食慾不振送醫，緊急施打生理食鹽水、降溫救回一命。南投縣衛生局指出，今年截至8月25日共84人因熱傷害就醫，為去年同期近2倍，籲民眾留意家中長輩、幼兒，適時開冷氣、定時定量喝水防熱傷害。

南投縣衛生局指出，時序從夏天邁入秋天，白天仍高溫炎熱，造成室內熱傷害主要原因是空氣不流通，散熱速度慢，再加上人體溫度調節功能不佳，特別是長輩及兒童對溫度的調節能力相對較差，當室內溫度持續上升，又沒有定時定量補出水分，很容易因為流汗而脫水，甚至引發熱傷害。

衛生局局長陳南松表示，今年截至8月25日止，全台共3036人次因熱傷害就診，其中南投縣有84人次因熱傷害就診，為去年同期近2倍，其中8月截至25日就有16人因熱傷害就醫，比去年整個8月份13人次還多。

陳南松呼籲，民眾應該多多留意家中長輩、幼兒的身體狀態，若體溫升高、皮膚變紅、心跳加速等狀況，應該適時開冷氣調節室溫，並給予補充添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，若出現頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、昏迷等症狀，務必立即送醫，千萬別為了省錢而危及健康，甚至送了性命。