台船（2208）首張商船大單到手，受中航（2612）委託建造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘，每艘造價7,600萬～7,980萬美元，以台幣匯率31.82元計，約合新台幣24.18億～25.39億元，總計4艘造價約96.72～101.56億元，逼近百億元。法人估，毛利率約3％～5％。

中航董事長彭士孝與台船董事長黃正弘今（26）日簽署相關合約，前董事長鄭文隆受邀觀禮，宣告台船再度回到商船業務市場。

稍早，萬海航運（2615）與台船簽署新建8,000TEU甲醇雙燃料貨櫃輪12艘，及選擇權4艘意向書，交易總金額12.3億～19.84億美元，約合新台幣399億～644億元，據了解，雙方最快在9月簽約。

台船於2004年起，陸續建造載重噸20萬～21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中航委託建造，近期交付中鋼運通的21萬噸散裝貨輪，收錄在2019年英國皇家造船工程師學會（RINA）「年度名船錄」。

中航決定再次攜手台船打造新一代散裝貨輪，雙方自今年初開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢爭取到本案。