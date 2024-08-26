新一代21萬噸級散裝貨輪係配合船東性能需求，重新規畫主要尺寸，並應用台船自主研發先進節能技術，讓此新船型除了延續前幾代許多優點外，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有表現。包括：完整的流體力學配套方案包含：低阻線形、節能舵、螺槳前後節能裝置、高效率螺槳等，有效提升推進效率，節省油耗與減少碳排放量；另外，滿足國際海事組織（IMO）能源效率指標EEDI PHASE III標準，為低碳環保散裝船舶，預期能取得RightShip海事風險和調查組織A等評級；設置有脫硫塔，並預留未來安裝碳捕捉裝置之裕量，同時，已具備未來改裝使用低碳排燃料包含氨氣系統（Ammonia-ready）及天然氣系統（LNG ready）可行性方案。