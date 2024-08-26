新一代21萬噸級散裝貨輪係配合船東性能需求，重新規畫主要尺寸，並應用台船自主研發先進節能技術，讓此新船型除了延續前幾代許多優點外，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有表現。包括：完整的流體力學配套方案包含：低阻線形、節能舵、螺槳前後節能裝置、高效率螺槳等，有效提升推進效率，節省油耗與減少碳排放量；另外，滿足國際海事組織（IMO）能源效率指標EEDI PHASE III標準，為低碳環保散裝船舶，預期能取得RightShip海事風險和調查組織A等評級；設置有脫硫塔，並預留未來安裝碳捕捉裝置之裕量，同時，已具備未來改裝使用低碳排燃料包含氨氣系統（Ammonia-ready）及天然氣系統（LNG ready）可行性方案。
《航運股》台船獲中航2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約
台船(2208)今天與中航(2612)旗下子公司簽署2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約，台船2004年起，已有陸續建造載重噸20~21萬噸級散裝貨輪共計9艘的經驗，其中2艘為中航委託建造，近期交付中鋼運通公司21萬噸散裝貨輪。中航再次攜手台船打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘，本案雙方自今年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船最終爭取到本案。
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