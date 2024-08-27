月底將有一波津貼入帳，勞動部勞工保險局行事曆顯示，入帳津貼包括勞保年金、職保年金、勞退月退休金及國民年金保險生育給付等。其中，生育給付一次給付兩個月，最少可領近4萬，若為雙胞胎金額會變高，但要注意的是，必須在5年內提出申請，如果超過期限，勞保局將不予給付。

29日入帳的津貼為包含勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發＋續發案）以及國民年金保險生育給付。只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金的生育給付。

給付標準是按國民年金月投保金額，目前為1萬9761元，一次給發2個月生育給付，如果是生雙胞胎會發給4個月，生三胞胎發給6個月，以此類推，最少會拿到兩個月將近4萬的津貼。

需要特別留意的是，勞保局提醒，生育給付有5年請求權時效，且從被保險人分娩或早產次日起算，需要在5年內提出申請，如果超過5年才提出申請，勞保局會核定不予給付。

30日則有6項給付與津貼入帳，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金及國民年金保險喪葬給付，提醒符合資格的民眾留意。