凱米颱風造成台中市神岡區陽明橋護岸崩塌、道路損毀，立法委員何欣純災後前往會勘，並請中市府水利局提送重建計畫中央，水利局8月計畫提出後，水利署28日通知計畫經過考核小組會議複評通過。對此，何欣純表示，中央地方合作，快速有效率及時回應民眾需求，讓她感到欣慰，也期望補助審核通過後盡早動工，早日讓居民有安全回家的路。

台中市水利局日前將整治經費4740萬元的陽明山排水橋下游護岸災後治理工程計畫，提報經濟部水利署，經濟部水利署第三河川分署初審後，呈報「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評考核小組會議，今日已通過，中央經濟部後續將盡速核定。

何欣純表示，得知近日水利局向中央提報計畫後，馬上與水利署確認收案狀況，並要求盡速排入審查會議進行複評，她感謝水利署優先審議並通過，這樣的效率是自己一直堅持的態度，她未來也會繼續全力以赴確保工程早日開工。

台中市議員周永鴻說，感謝何欣純從勘災起親力親為，為神岡陽明橋下游環境復建積極向中央爭取經費，4740萬元的經費在委員積極爭取下加速核定進度，讓鄉親們滿滿感謝。