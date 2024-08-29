坊間的營養保健食品琳瑯滿目。營養師劉雅惠表示，很多人都會問她，怎麼選保健食品，以她的經驗，一定會買含有85%魚油、150億個益生菌與複方的葉黃素，以降低身體發炎反應，顧好腸道與眼睛的健康。

劉雅惠在臉書「營養師Emma」PO出影片指出，現代人大部分都是外食，而且生活壓力超級大，會讓身體呈現一種慢性發炎情況，魚油是一個很基本的抗發炎保健食品，建議大家挑選的時候，一定要選高濃度的，至少要85%以上的產品。

在益生菌方面，劉雅惠指出，蔬果579很多人都會背，但事實上做到的人真的很少，就連她自己是專業的營養師，都很難每天做得到，所以基本上腸子裡的好菌是很少的，選擇每天吃有150億益生菌的保健食品，才能有足夠的益生質，讓益生菌在腸道裡好好的活下來。

劉雅惠表示，除了魚油與益生菌外，她必備的保健品，還有複方的葉黃素。她表示，不管是上班看電腦，休息看手機，回家看電視，現在除了交通時間，騎摩托車外，基本上大家都離不開3C產品，這些都容易讓眼睛過勞，提早發生病變，建議挑選葉黃素複方的膠囊，它的複方要很全面，才可以照顧到我們眼睛的循環和乾澀。