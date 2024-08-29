2024運動城市排行榜出爐，新竹市獲「國手培育之都」，總錦標榜進步幅度全台第1。代理市長邱臣遠表示，市府致力推動市長高虹安提出的「新竹好學」施政策略，規畫各項賽事及推動運動場地設施整建，並加碼績優運動選手、教練獎勵金，期待未來培育更多優秀選手。

根據2024運動城市排行榜調查，新竹市以「基層選手訓練站培訓選手數」拿下一般縣市冠軍，榮獲「國手培育之都」的美名，在獎牌計分賽拿下2金、1銀、1銅，共4面獎牌。此外，在總錦標榜中，竹市自去年一般縣市組第13名大幅前進至第5名，是全台進步最顯著的城市。

市府教育處表示，市府推廣基層體育並積極爭取中央補助，2023、2024年竹市基層選手訓練站獲教育部體育署補助合計超過3000萬元，2023年培訓選手2561人、2024年培訓選手2845人，培訓數量榮獲一般縣市冠軍。

市府今年更修訂多年未修改的「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，其中包含增加全中運個人項目第5名及第6名的選手獎勵金，及銀牌和銅牌的教練獎勵金，鼓勵最優秀的選手及教練。

今年竹市全中運代表隊勇奪14金7銀8銅佳績，傳統強項田徑、游泳及拳擊表現依舊亮眼，其中，拳擊項目共奪下7金1銀1銅的傲人成績，目前在體壇發展中的女子拳擊手陳念琴即為竹市成德高中基層訓練站培訓出身，此次參與巴黎奧運勇奪銅牌。

而竹市游泳好手廖祐菲於今年全中運個人再次獨拿3面金牌，更突破大會紀錄實屬不易；載熙國小射箭小將陳品羱同學參加「113年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽」獲得個人排名賽與對抗賽的雙料金牌，尤其在排名賽以單局344分破全國紀錄，雙局677分平全國記錄。

此外，建功高中國中部選手李翊菱，今年奪下聽障女子組游泳50、100、200及400公尺自由式、50及100公尺蛙式、50及100公尺蝶式、50及100公尺仰式、200公尺混和式，共計11面金牌的優異成績，更打破5項大會及全國紀錄。

另有橄欖球選手吳宇恩、拳擊選手邵凡睿、林品言及陳芳榆選手、游泳選手魏子甯、射箭選手郭紫穎，皆是未來體壇潛力新星，市府將持續整合各項資源，爭取中央經費完善運動教育環境及設施，培育出更多優秀運動選手。