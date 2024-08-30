美國企業的中國業務正迎來轉捩點！IBM等大型IT企業在當地縮小研發規模，通用汽車（GM）等汽車企業也減少投資。日媒觀察，在中國經濟低迷以及中美對立長期化的背景下，2023年美國對中直接投資年減約4成，但另一方面，美國的大多數供應鏈仍依賴中國，「去中國化」並非易事。

《日經新聞》報導，由於中國經濟低迷以及中國企業推進國產化，40年前進入中國市場的美國IBM，在當地的業務逐年萎縮，2023年在華銷售額與去年同期相比減少兩成。繼2021年在中國關閉了最先進的研究所，目前也正在推進關閉或向印度等海外地區搬遷研發部門，預計將有約1600人受到影響。

報導指，縮小中國業務規模的另一個重要原因是中美對立長期化。在中美相互加強數據監管的情況下，美國企業從中國基地向美國傳輸數據受到限制，基地之間的協作變得十分困難。另據報導，微軟5月曾討論讓部分中國員工調到國外工作的計畫，其對象為AI等部門，該計畫涉及700至800名員工。

報導觀察，從中美兩國之間的直接投資來看，美國企業的「去中國化」十分明顯。美國商務部的數據顯示，2023年美國對中直接投資（按現金流計算）為51億美元，比上年減少約4成，在2014年以後的10年內減少約5成。

報導指，特別是在IT、科學技術及法務等專業領域的投資已連續2年出現負增長。隨著在中國處理智慧財產權的風險越來越大，企業將研發功能轉移到國外的現象愈發明顯。

與此同時，製造業的投資也在減少。通用汽車正在中國進行研發部門的裁員和減產。隨著比亞迪等中國自主品牌的市占率不斷提高，外資品牌在中國汽車市場的份額從2020年的約6成下降到2023年的約4成。

而在2023年美國對中直接投資中，汽車等「運輸設備」同比下降99％，而「機械」也大幅下降了9成。整個製造業的投資總體減少了3成。

但報導觀察，現實仍然是「去中國化」的進程沒有明顯推進。美國力爭國產化的EV電池和半導體材料仍大多依賴中國。半導體的關鍵材料鎵的全球供應中，中國占98％；鍺的全球供應中，中國占6成。EV電池7到8成依賴中國。