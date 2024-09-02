報告指出，美國經濟數據表現穩健，通膨持續回落，市場情緒逐漸轉趨樂觀。在此背景下，加上AI浪潮的推動，全球股市持續上揚，促使ESG股票指數在近三個月內大幅上漲7.8%。

柏瑞投信進一步表示，隨著各國央行逐漸進入降息循環，美國9月的潛在降息將為企業提供喘息空間，特別是面對高利率環境的企業。同時，ESG相關議題持續受到關注，相關基金數量也不斷增加。根據券商Barclays的統計，截至今年8月，ESG債券基金的資金流入達到約380億美元，遠超過過去兩年同期水平，且資金流入涵蓋美國、歐元區及全球ESG債券等多個資產類別。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，目前全球ESG投資等級債利差穩定維持在五年均值以下，非投資級債的利差也逐漸收窄，反映出市場對經濟前景的疑慮有所減弱。隨著企業獲利逐步回升，市場對企業信用債的信心也有望進一步提升。

根據Bloomberg統計，7月份ESG債券指數成分企業中，信評調升的家數超過調降家數，顯示企業基本面依然穩健。此外，全球ESG投資級與非投資級企業債的殖利率仍處於近年高位，7月底分別約為4.68%和8.19%，顯示這些資產相較於全球公債更具投資吸引力。

柏瑞投信認為，觀察今年上半年的企業財報表現，市場預期全球經濟衰退的風險將有所降低。此外，2023年COP28氣候峰會上超過110個國家簽署承諾，推動全球再生能源產能在2030年底前提升至目前的三倍，並將能源效率改善速度提高至目前的兩倍。這些措施提升了市場對ESG議題的關注度，有望進一步吸引資金流入，但同時也需警惕ESG股債市場仍存波動風險。