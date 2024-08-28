最新一周債券ETF受益人變化。 圖／綜合整理

每周債券ETF集保戶股權分散統計出爐，8月23日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，加上新加入的00953B群益優選非投等債，目前市場上共有92檔債券ETF，債券ETF受益人最新一周新增57,747人，總人數來到1,870,162人創下歷史新高。

進一步觀察，上周受益人增加的有64檔，以周增加人數來看，00953B群益優選非投等債增加25,494人最多。市場法人表示，隨著市場對降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，不妨透過債券ETF來參與。

據了解，00953B是市場首檔票面利率鎖定6％以上、並採用信用因子篩選條件成分股的債券ETF，發行價為10元，也有平準金機制，而且收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。整體而言，00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，從聯準會主席鮑爾談話內容中了解，降息即將於9月展開，但降息幅度及後續降息速度將視就業數據決定。此外，就業市場已開始將溫，但仍具韌性，美國經濟仍保持在聯準會預期範圍之內。目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品。

後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6％以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF可以留意。