經發局長張峯源表示，家庭收支調查是政府改善人民生活、制定社會福利政策的重要依據。其中，重要經濟指標「每戶可支配所得」，即家庭所得總額，減去無法自由支配使用的非消費性支出，如各式賦稅、利息、保費、禮金後，即為可支配所得，可用在消費或儲蓄。

其中「家庭所得」涵蓋家庭成員的薪資收入、利息收入、分紅、執業所得及獲得捐贈、政府各種津貼等，又以與產業結構密不可分的薪資收入占大宗。

張局長說明，從提升所得面部分，台中產業結構以精密機械製造業為核心，近年來已逐步跨入航太、半導體、風電等高附加價值產業，搶攻國際市場如美國奇異、空中巴士高階訂單，加上近年來高科技產業如美光、台積電擴大台中投資布局，帶動相關龐大供應鏈如設備、檢測、原料商移入，創造高階就業機會。

另外，台中繼106年躍升全國第二大城以來，受惠企業投資持續成長，加上中台灣獨有的交通區位優勢，帶動中部9縣市人口遷入台中就業，今年4月人口再度突破285萬人大關，也挹注家戶所得持續攀升。

張局長補充，從減輕生活開支部分，可支配所得代表「每人享有之經濟福利」，反映真正的生活福祉，更能綜合考量城市交通、民生經濟、社會福利及休閒環境等多元生活面向，盧市長上任以來，力推各項社福措施，打造願生敢養的環境，公托每月僅需1,500元，家長負擔全台最低；又推動雙十公車減輕通勤族負擔，盼透過各種面向，讓市民實質可享受的經濟福利獲得提升。（臺中市政府經濟發展局廣告）