桃園新屋區是桃園市最大的稻米生產基地，也是北台灣重要的糧倉，1期作栽培面積約3994公頃，冠居全桃園市。8月31日舉辦桃園市稻米達人頒獎典禮，將有20組優秀稻米達人，代表桃園出征全國稻米競賽，桃園市長張善政盼，抱回更多獎為桃園爭光。（廖姮玥攝）

桃園新屋區是桃園市最大的稻米生產基地，也是北台灣重要的糧倉，1期作栽培面積約3994公頃，冠居全桃園市。8月31日舉辦桃園市稻米達人頒獎典禮，將有20組優秀稻米達人，代表桃園出征全國稻米競賽，桃園市長張善政盼，抱回更多獎為桃園爭光。

張善政說，舉辦頒獎儀式不僅是對參賽農友的鼓勵，更展現了桃園農業的魅力與多元性。在這屆比賽中，農友以桃園3號、台稉9號、台南16號及高雄147號等優良品種參賽，這些稻米顆顆飽滿、金黃有光澤，碾出的白米晶瑩剔透，白度低、好吃又Q，深受民眾喜愛，展現了強大的競爭力，盼桃園農友能奪得更多獎項，為桃園爭光。

張善政提到，這是桃園隊第14次出征全國稻米競賽，今年桃園市共選出20位農友代表參賽，其中包括12位香米組和8位香米組的優秀選手，他們在田間初審、品質分析評鑑等環節中表現優異，充分展現了桃園市稻米生產的卓越水準，期待他們能再創佳績，為桃園爭光。

桃園市農業局說，桃園好米自2010年以來屢屢得獎，創下連續14屆奪得全國獎項的輝煌紀錄。近3屆賽事中，桃園的農友們更是不斷刷新紀錄。2022年由楊梅區農友葉時帖勇奪全國好米組冠軍，2023年龍潭區楊海光農友奪得好米組季軍，這些成就再次證明了桃園好米的高品質，也彰顯了農民們的辛勤耕耘和卓越栽培技術，盼今年能再創佳績。