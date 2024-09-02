9月17日就是中秋節，不少人會買蛋黃酥應景，彰化縣鹿港鎮蛋黃酥名店「新口味」，今天上午10點至下午5點，在彰化基督教醫院門診大樓前，舉辦捐血送蛋黃酥活動，限量220盒，第二代業者王裕誠說，2023年父親因十二指腸大出血，多虧民眾熱心捐血，才救回一命，去年辦捐血送蛋黃酥活動反應熱烈，才會決定今年再辦一場。

「新口味」日前在臉書粉專指出，去年曾在彰基醫院舉辦「捐血送蛋黃酥」活動，吸引不少「熱血人」參加，今年決定再辦一場，民眾今（2）日上午10點至下午5點到彰基醫院門診大樓前，捐血250c.c.就送1盒6入蛋黃酥、捐血500c.c.送2盒6入蛋黃酥，限量220盒，數量有限，送完為止。

「新口味」第二代老闆王裕誠表示，去年父親因十二指腸大出血，在彰基輸了1萬多c.c.的血才保住一命，為感謝平常挽袖捐血的民眾，去年辦捐血送蛋黃酥活動反應熱烈，今年才會決定再辦一場。

王裕誠說，雖然中秋節前夕店裡很忙，但糕點師傅都自願加班力挺，為的就是要在中秋節趕出蛋黃酥。